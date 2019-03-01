Наталья Федосеенко и Наталья Конощук представят Сладковский район на областном конкрсе "Педагог года"

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Учитель математики Сладковской школы Наталья Федосеенко и воспитатель маслянского детского сада "Алёнка" Наталья Конощук представят Сладковский район на областном конкурсе "Педагог года Тюменской области-2019".

Как сообщает пресс-служба районной администрации, лучших педагогов и воспитателей выбрали на конкурсе "Ступени мастерства-2019", который прошел по номинациям "Учитель года" и "Воспитатель года".

В нем приняли участие 13 педагогов из 11 образовательных учреждений района. Педагоги продемонстрировали открытые учебные занятия и мастер-классы. Воспитатели представили презентации своего опыта, проводили мероприятия с детьми, показали мастер-классы с аудиторией взрослых.

В номинации "Учитель года" победителем стала учитель математики Сладковской средней общеобразовательной школы Наталья Федосеенко, призерами конкурса - учитель математики Александровской средней общеобразовательной школы Юлия Симакова и учитель иностранного языка Лопазновской основной общеобразовательной школы Альбина Пузикова.

В номинации "Воспитатель года" победитель - воспитатель маслянского детского сада "Алёнка" Наталья Конощук, призеры - воспитатель Сладковского детского сада "Сказка" Наталья Ефимова и воспитатель никулинского детского сада "Солнышко" Зауреш Новикова.