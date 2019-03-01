В музейном комплексе Словцова состоится концерт Эльвиры Саниевской

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Концерт вокальной и инструментальной музыки "Шуман, Брамс и Клара. История любви" пройдет в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 17 марта в 18 часов, сообщили в пресс-службе ТМПО.

Для гостей выступит Эльвира Саниевская – оперная певица, лауреат Международного конкурса вокалистов в Италии, солистка Тюменской филармонии.

Вокальная музыка – это поистине огромный мир образов, настроений; это неисчислимый запас вдохновенных мелодий; это картина мира каждой эпохи. Мы начнем наше музыкальное путешествие по камерной и вокальной музыке Роберта Шумана, Брамса и Клары Шуман.

В концерте принимают участие Лауреаты и победители международных конкурсов: Мария Блажевич (фортепиано) и Елена Соколова (скрипка).

Стоимость билета: 300 рублей с человека, в день концерта 400 руб./чел. Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90.