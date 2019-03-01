Тюмень вошла в Топ-10 недорогих городов для весенних путешествий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень попала в Топ-10 городов, которые популярны для недорогих весенних путешествий, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг самых популярных городов для бюджетных путешествий по России весной подготовлен по данным броней отелей туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля. В рейтинг не включены курортные города.

В первую десятку популярных направлений составители внесли Казань, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Симферополь, Тверь, Барнаул, Тула, Тюмень и Новосибирск.

По данным Tvil.ru, этой весной туристы бронируют бюджетные поездки по стране на период от 1,5 до 5 суток и тратят на проживание в гостинице от 1 тыс. 100 до 1 тыс. 800 рублей в сутки.

Десятка недорогих городов России для путешествий весной 2019 года:

1. Казань - 1 тыс. 700 рублей в сутки/ 3,5 суток

2. Краснодар - 1 тыс. 600 рублей/ 2 суток

3. Екатеринбург - 1 тыс. 300 рублей/ 3 суток

4. Калининград - 1 тыс. 200 рублей/ 5 суток

5. Симферополь - 1 тыс. 300 рублей/ 1,5 суток

6. Тверь - 1 тыс. 500 рублей/ 1,5 суток

7. Барнаул - 1 тыс. 100 рублей/ 2 суток

8. Тула - 1 тыс. 500 рублей/ 3 суток

9. Тюмень - 1 тыс. 700 рублей/ 2 суток

10. Новосибирск - 1 тыс. 800 рублей/ 3 суток.