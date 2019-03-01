Упоровские аграрии проверяют семенной фонд и заканчивают подготовку техники к посевной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 300 тонн семян, заготовленных упоровскими аграриями к посевной кампании, прошли проверку на качество. Это составляет 78 % от плана, сообщает администрация района.

Как рассказал агроном комитета АПК Виктор Трикачёв, в весенних полевых работах будут участвовать 11 крупных сельскохозяйственных предприятий и семь крестьянско-фермерских хозяйств. Они закупили 8 тыс. 389 тонн минеральных удобрений.

"В поля выйдут 386 единиц техники – тракторов большой и малой мощности, 129 – комбайнов, 265 сеялок, 102 культиватора. Готовность машинно-тракторного парка всех предприятий от 94 до 100 процентов", – прокомментировал он.

По предварительным данным площадь посева составит 86 тыс. 412 га, включая пашни под парами – 88 тыс. 582 га. Это больше, чем в 2018 году почти на 200 га.

Ирина Кургузова