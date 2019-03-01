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Четыре тонны тюменских ягод отправились в Казахстан

Экономика, 17:27 11 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около четырех тонн клюквы и черники перед отправкой в Казахстан досмотрели инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам совместно со специалистами Тюменского филиала Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории.

Отправитель представил все документы, необходимые для перевозки продукции. Специалисты не обнаружили карантинных объектов во время досмотра, ягоды уже направлены в адрес импортера, сообщают в пресс-службе учреждения.

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# Казахстан , Россельхознадзор , ягоды

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