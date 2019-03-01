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Соревнования по ориентированию по тропам соберут спортсменов из Тюмени и Тюменского района

Общество, 09:57 12 марта 2019

www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

Открытый чемпионат Восточной окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов по ориентированию по тропам пройдет в сквере "Восточном" (ул. 30 лет Победы, 95/2​) 14 марта, начало в 14 часов после церемонии открытия, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Регистрация спортсменов состоится в день проведения чемпионата до 13 часов.

В соревнованиях примут участие лучшие спортсмены Тюмени и Тюменского района с ограниченными возможностями здоровья, а также горожане, не имеющие инвалидности.

В Тюменской области ориентирование по тропам набирает популярность, растет число участников, проводятся соревнования разного уровня.

Ориентирование по тропам отличается от обычного спортивного ориентирования. Большинство маршрутов разработано с учетом разного уровня зрительных и умственных способностей при толковании символов, чтении и понимании карт и соотнесении их с местностью, а также с учетом самостоятельного передвижения или в кресле-коляске.

Подробности для желающих участвовать в соревнованиях можно уточнить у организаторов по телефону 8(982)9473651 (Виктор Иванович Соболев).

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# спортивное ориентирование

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