Александр Моор вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов УФО

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов Уральского федерального округа. Исследование за февраль 2019 года подготовила компания "Медиалогия".

В Уральском федеральном округе в январе 2019 года лидерами медиарейтинга стали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил производственную площадку тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ), где провел встречу с генеральным директором АО "Транснефть-Сибирь". Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетили Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

Правительство Тюменской области и фонд "Сколково" создадут на базе тюменского технопарк" регионального оператора "Сколково", соответствующее соглашение было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Документ подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и сопредседатель и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

Напомним, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.