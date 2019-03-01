Петербуржцы поставят в "Ангажементе" два спектакля

| Фото: из группы театра "Ангажемент" ВКонтакте | Фото: из группы театра "Ангажемент" ВКонтакте

Режиссер из Санкт-Петербурга Ринат Киянов приступил к работе над новым спектаклем для молодежного театра "Ангажемент" на его сцене. Чеховскую историю "Дама с собачкой" в инсценировке петербургского драматурга Аси Волошиной тюменский зритель увидит 5 апреля.

"Это чеховская история, но в авторской интерпретации петербургского драматурга Аси Волошиной. Грядущая премьера – одна из работ, которую мы видели на лаборатории осенью", – пояснил директор молодежного театра им. В.С. Загоруйко Леонид Окунев. По его словам, сейчас режиссер активно репетирует с труппой. В камерной истории задействовано всего пять человек.

Уже в конце марта театр ждет еще одного питерского гостя: режиссера Игоря Лебедева. Он стал лидером как зрительской, так и экспертной оценки на Лаборатории молодой режиссуры. Петербуржец поставит с тюменцами спектакль "Всем, кого касается" по пьесе Даны Сидероса.

Театральная лаборатория прошла в "Ангажементе" в ноябре 2018 года. Эксперты рассмотрели эскизные зарисовки в жанре современной драматургии. В течение четырех дней работы представили четыре режиссера: кроме Рината Киянова и Игоря Лебедева претендовали работать с тюменскими артистами московский режиссер Николай Постнов и Александр Демахин из Сергиева Посада.

Ирина Ромашкина