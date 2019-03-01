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Тюменские лыжники выступят на зимней спартакиаде учащихся

Спорт, 13:04 12 марта 2019

cpsr72.ru

Десять лыжников Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой выступят на IX зимней спартакиаде учащихся России в "Жемчужине Сибири" 12-17 марта.

Сборную региона представят пять юношей и пять девушек 2001-2002 годов рождения, имеющие разряд кандидата в мастера спорта. За подготовку спортсменов отвечают тренеры Владимир Березин, Евгений Ванюков и Павел Черемхин.

Лыжникам предстоит соревноваться в индивидуальных гонках классическим стилем, масстарте, индивидуальном спринте и эстафетах. Тюменцы имеют возможность активно поддержать наших спортсменов.

Индивидуальные гонки стартуют 13 марта, масстарты - 14 марта. В спринте юноши и девушки сразятся 16 марта. В последний день соревнований пройдут эстафеты. Начало стартов каждый день в 11 часов.

Напомним, что в конце февраля в рамках зимней спартакиады учащихся России в Саранске прошли гонки среди биатлонистов, где команда Тюменской области, в состав которой входят воспитанники ОСШОР Л. Н. Носковой, заняла первое место.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки , спартакиада

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