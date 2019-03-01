Тюменские школьники представят регион на Всероссийской олимпиаде в Уфе и Москве

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

12 тюменских школьников примут участие в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников, которые стартуют с 17 марта в разных городах страны, сообщает региональный департамент образования и науки.

Как пояснила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, 12 учащихся — это не окончательное количество школьников, которые поедут представлять регион на Всероссийской олимпиаде. Общее количество участников сборной области станет известно в апреле — сейчас в департаменте ждут результаты. Евгения Самохвалова отметила, что из года в год тюменских школьников, принимающих участие в интеллектуальных соревнованиях высокого уровня, становится больше.

Тюменскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, который пройдет в Уфе с 17 по 23 марта, представит 11-классник лицея № 93 Иван Стебницкий.

Знатоки французского языка встретятся в Москве с 19 по 23 марта. Тюменскую область впервые будет представлять семиклассник Жан-Франсуа Дюге из областной физико-математической школы.

В это же время в Самаре ученик тюменской школы № 70 Станислав Лукин попробует свои силы на олимпиаде по астрономии.

Заключительный этап олимпиады по экономике начнется в Москве с 23 марта. На него впервые отправятся сразу пятеро ребят: Никита Козлов, Егор Афанасьев, Михаил Тутанов, Алексей Белоножко и Даниил Белов.

На заключительный этап олимпиады по физике в Томске с 5 по 10 апреля, поедут Герман Кузнецов и Иван Дорошенко из физико-математической школы.

Также уже известны финалисты заключительного этапа олимпиад по русскому языку и истории. Ими стали ученики гимназии ТюмГУ Полина Черноморченко и Алексей Сычев.

Напомним, в областном туре Всероссийской олимпиады школьников, который прошел с 9 января по 26 февраля, приняли участие более 1 тыс. 200 ребят.