Номинация "Наследники Петра Ершова" появилась в конкурсе "Памяти Александра Ефремова"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Новая номинация "Наследники Петра Ершова" появится в рамках межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" в 2019 году.

Об этом на торжественном открытии фотовыставки конкурса в Ялуторовске рассказал его организатор Сергей Русанов, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Из тех двух номинаций, которые учредила фракция "Единая России" Тюменской областной думы, в этом году сохранится "Человек труда", повествующая о созидательном труде рабочих профессий, а вместо "Сибирской семьи" будет новая — "Наследники Петра Ершова" по мотивам всемирно известной сказки "Конек-Горбунок", — сказал он и добавил, что заявки на конкурс будут приниматься с апреля до 30 июня на сайте фотоконкурса — aefremov.com.

Он также отметил, что в 2018 году на фотоконкурс поступило рекордное число работ – около 3 тыс. Всего за годы проведения конкурса в нем приняли участие 20 тыс. фотографий.

Депутат Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Владимир Ковин, приветствуя гостей выставки, подчеркнул актуальность номинаций этого конкурса. "Уверен, что и новая номинация "Наследники Петра Ершова" тоже будет очень востребована среди участников", — сказал он и пожелал конкурсу культурного долголетия.

По словам первого заместителя председателя областной думы, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Артюхова, фотовыставка имеет несколько задач. "Цель номинации "Человек труда", учрежденной в 2013 году "Единой Россией", — показать красоту труда и повысить престиж рабочих профессий, "Большая сибирская семья" воспевает ценности многодетной крепкой семьи, где все заботятся друг о друге, а номинация "Наследники Петра Ершова" позволит по-новому посмотреть на всемирно известную сказку "Конек-Горбунок" нашего знаменитого земляка Петра Ершова", — отметил он.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик отметил, что в 2018 году на выставке были представлены работы в двух номинациях, а в этом экспозицию удалось расширить и представить лучшие работы всех шести.

"Выставка пользуется популярностью у земляков. Здесь встречаются портреты и наших земляков – людей труда, что очень приятно. Надеюсь, что фотоработы простимулируют к дальнейшему творчеству ялуторовчан", — сказал он.

Отметим, что в фотоконкурсе в 2018 году приняли участие три автора из Ялуторовска. Одному из них – фотокорреспонденту газеты "Ялуторовская жизнь" Александру Смирнову — в торжественной обстановке был вручен специальный приз за серию фотографий в номинациях "Человек труда" и "Сибирская семья".

Советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин подчеркнул, что за эти годы собрана солидная база работ самых лучших мастеров фотографии Сибири и России в целом. "Отрадно, что конкурс приобрел международный статус. Глядя на фотоработы можно судить о том, как люди живут не только в нашем регионе, но и в других уголках страны. Ведь каждый мастер видит жизнь по-своему и находит свои ноты настроения, проявляет свое отношение к жизни", — сказал он и поздравил всех присутствующих с открытием выставки.

Председатель Союза журналистов Тюменской области Владимир Кузнецов считает, что об Александре Ефремове можно говорить много. "Парень прожил короткую, но очень яркую жизнь, и на его примере можно воспитывать поколения молодежи. Это патриот России, Сибири, Тюменской области, своей профессии, семьи. Имя Александра Ефремова знают во всем мире", — добавил он.

Напомним, талантливый тюменский фотокорреспондент Александр Ефремов погиб 12 мая 2001 года в Чечне. Он поехал в командировку, чтобы рассказать о службе тюменских сотрудников временного УВД в Заводском районе Грозного. Автомашина УАЗ с журналистом и тремя офицерами подорвалась на радиоуправляемом фугасе в пригородном поселке Кировском. Вместе с Александром погибли подполковник милиции Людвиг Поперечный и старший лейтенант милиции Панжи Жураев, тяжелое ранение получил майор милиции Сергей Сергеев.

Александр Ефремов стал прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященным всем журналистам, погибшим при исполнении профессионального долга. Памятник установлен по инициативе тюменских единороссов в 2016 году на родине Ефремова — в Тобольске.