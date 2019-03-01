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ГИБДД: нарушителей правил стало меньше

Общество, 14:32 12 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 72 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили с помощью автоматических камер фотовидеофиксации в Тюменской области с начала 2019 года. Это меньше показателей 2018 года примерно на 40 %, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В ведомстве отмечают, что стало намного меньше таких нарушений, как выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Однако количество нарушителей, проехавших перекресток на красный свет дважды за год, увеличилось в полтора раза. Их число превысило 9 тыс., в 2018 году было 5 тыс. 700.

Самым частым нарушением правил остается превышение скорости. Тем не менее число этих нарушений снизилось на 11 %, а фактов превышения скорости более чем на 60 км/час – более чем в три раза – с 218 в 2018 г. до 63 в 2019 г.

В ГИБДД Тюменской области отмечают, что оплачивать штрафы за нарушения правил жители региона и транзитные водители стали активнее. Почти 80 % штрафов, выявленных автоматическими камерами фотовидеофиксации, оплачиваются в срок.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение , камеры , нарушения , штрафы

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