ГИБДД: нарушителей правил стало меньше

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 72 тыс. нарушений правил дорожного движения выявили с помощью автоматических камер фотовидеофиксации в Тюменской области с начала 2019 года. Это меньше показателей 2018 года примерно на 40 %, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В ведомстве отмечают, что стало намного меньше таких нарушений, как выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Однако количество нарушителей, проехавших перекресток на красный свет дважды за год, увеличилось в полтора раза. Их число превысило 9 тыс., в 2018 году было 5 тыс. 700.

Самым частым нарушением правил остается превышение скорости. Тем не менее число этих нарушений снизилось на 11 %, а фактов превышения скорости более чем на 60 км/час – более чем в три раза – с 218 в 2018 г. до 63 в 2019 г.

В ГИБДД Тюменской области отмечают, что оплачивать штрафы за нарушения правил жители региона и транзитные водители стали активнее. Почти 80 % штрафов, выявленных автоматическими камерами фотовидеофиксации, оплачиваются в срок.