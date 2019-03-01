В Тюменской области стартовал конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Стартовал очередной конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области за 2018 год. Положение о нем было подписано в торжественной обстановке на открытии ХХV специализированной выставки "Строительство и архитектура. Дорожная и строительная техника и технологии" в Тюменском выставочном зале 12 марта.

Свои подписи под этим важным документом поставили заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов, председатель областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Петр Юрченко.

Конкурс, по словам заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, выявляет и отмечает те строительные компании, которые думают о завтрашнем дне - вкладываются в развитие своих коллективов, подготовку кадров, создают свои учебные центры.

"Мы стараемся охватить все сферы строительной отрасли: строительство, и проектирование, и благоустройство придомовых территорий, комфортная городская среда, - пояснил он. - В этом конкурсе участвуют как строительные организации города Тюмени, так и муниципальные предприятия юга Тюменской области. Итоги конкурса подведут летом и традиционно в День строителя вручат награды победителям".

В нынешних условиях профессия строителя требует новых подходов и знаний - появляются новые строительные материалы и технологии, и номинации конкурса отражают разные направления деятельности, а также актуальные задачи, которые стоят перед строительной отраслью. Благодаря конкурсу жители области ежегодно видят лучшие проекты и объекты, новые материалы и технологии, лучшие по показателям компании, которые являются гордостью региона.

Борис Олейник