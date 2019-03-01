Телефон доверия для пожилых тюменцев начал работать в регионе

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Телефон доверия для людей старшего поколения 8-800-201-41-41 начал работать в Тюменской области на базе областного геронтологического центра. Ежедневно по будням с 8 до 16 часов специалисты будут оказывать психологическую помощь и поддержку, сообщает областной департамент социального развития.

В процессе доверительной беседы консультанты помогут найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства. Обратиться за советом и помощью смогут не только пожилые люди, но и их родственники. Звонок бесплатный и анонимный.

"Услуга телефона доверия позволит пожилым людям получить конфиденциальную психологическую консультацию по сложным, противоречивым темам. Это могут быть проблемы во взаимоотношениях с детьми и внуками, конфликты между супругами, ссоры и обиды, переживание горя, проблемы самоактуализации и самореализации после выхода на пенсию и другие вопросы, которые обсудить в личной беседе может быть затруднительно", - отмечают психологи областного геронтологического центра.

Отметим, воспользоваться данной услугой абсолютно бесплатно могут все жители Тюменской области, включая районы и сельские поселения.