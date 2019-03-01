  • 13 марта 201913.03.2019среда
  • USD65,7674
    EUR74,0672
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники рассказали о героях Афгана в фотографиях

Общество, 18:21 13 марта 2019

Всероссийская организация "Боевое братство" | Фото: Всероссийская организация "Боевое братство"

Более 200 работ из 26 муниципальных образований Тюменской области приняли участие в региональном конкурсе "История одной фотографии", посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает областной департамент образования и науки, победителей наградили в актовом зале музея "Городская дума". Итоги подведены по трем номинациям: "Лучшая аннотация к фотографии. 5-7 классы", "Лучшая аннотация к фотографии. 8-9 классы", "Лучшая аннотация к фотографии. 10-11 классы, студенты СПО".

Помимо школьников, в конкурсе приняли участие студенты Заводоуковского агропромышленного техникума (Омутинское отделение) и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Большинство работ проникнуты патриотическими чувствами и желанием оставить в памяти людей героические поступки и подвиги своих родственников, очевидцев и участников афганских событий. Конкурсной комиссии оказалось непросто определить победителей, поэтому было принято решение присуждать по нескольку первых, вторых и третьих мест.

В числе занявших призовые места ребята из Аромашевского, Бердюжского, Голышмановского, Исетского, Казанского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Упоровского районов, Тюмени, Ялуторовска.

Напомним, конкурс проводится второй год совместно с областными отделениями всероссийских общественных организаций ветеранов "Боевое братство" и "Российский союз ветеранов Афганистана".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Афганистан , музей Городская дума , фотоконкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 13.03.2019Финалисты "Лидеров России" разбили в Сочи "Аллею лидеров"
19:57 13.03.2019Тюменские врачи заняли второе место в "Эстафете вузовской науки-2019"
19:35 13.03.2019Выставка "Сирийский перелом" стала уроком для курсантов ТВВИКУ
19:21 13.03.2019Мастерские по судомоделированию откроют в тюменской школе