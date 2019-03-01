  • 13 марта 201913.03.2019среда
  • USD65,7674
    EUR74,0672
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Определен лучший возраст для путешествий

Общество, 15:26 13 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучший возраст для путешествий – с 40 до 60 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на итоги опроса, проведенного сервисом Biletix.

Эксперты опросили более 2 тыс. российских туристов, чтобы выяснить, в каком возрасте, по их мнению, лучше всего путешествовать.

Мнения мужчин и женщин разделились: большая часть путешественниц назвали лучшим возрастом для поездок период с 40 до 60 лет. Мужчины же считают самым приятным возрастом для туризма период с 25 до 40 лет, так ответили 34 % респондентов.

Абсолютное большинство - 98 % опрошенных отметили, что пенсионный возраст не является препятствием для путешествий. Достигнув 60 лет, они не планируют снижать свою туристическую активность.

2 % отвечавших заявили, что будут вынуждены ездить меньше из-за ухудшения состояния здоровья и сокращения доходов. При этом 38 % участников опроса старше 60 лет отметили, что пенсионный возраст – лучший период жизни для путешествий.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# опрос , путешествия , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 13.03.2019Приюту "Лучший друг" передадут сто килограммов помощи
15:26 13.03.2019Определен лучший возраст для путешествий
15:15 13.03.2019Направление в тюменский "Эндос" выпишет участковый врач
15:09 13.03.2019Тюменцев приглашают встретить "Крымскую весну" спортивно