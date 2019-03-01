Определен лучший возраст для путешествий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лучший возраст для путешествий – с 40 до 60 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на итоги опроса, проведенного сервисом Biletix.

Эксперты опросили более 2 тыс. российских туристов, чтобы выяснить, в каком возрасте, по их мнению, лучше всего путешествовать.

Мнения мужчин и женщин разделились: большая часть путешественниц назвали лучшим возрастом для поездок период с 40 до 60 лет. Мужчины же считают самым приятным возрастом для туризма период с 25 до 40 лет, так ответили 34 % респондентов.

Абсолютное большинство - 98 % опрошенных отметили, что пенсионный возраст не является препятствием для путешествий. Достигнув 60 лет, они не планируют снижать свою туристическую активность.

2 % отвечавших заявили, что будут вынуждены ездить меньше из-за ухудшения состояния здоровья и сокращения доходов. При этом 38 % участников опроса старше 60 лет отметили, что пенсионный возраст – лучший период жизни для путешествий.