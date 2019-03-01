Грачи прилетели, на крылях весну принесли немного раньше обычного, установили орнитологи

| Фото: Марии Лупинос | Фото: Марии Лупинос

Грачи прилетели на юг Тюменской области 10 марта, и это раньше обычного. В 2018 году предвестники весны были замечены 15 марта.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ, кандидат биологических наук Мария Лупинос.

"10 марта грачи прилетели в Тюменский район, они были замечены вблизи села Кулаково, там есть колония - так называемый грачовник с большим количеством гнезд. Они активно обустраивают жилье, большую часть времени проводят за тем, чтобы найти себе корм. В основном добывают его на территории молочного комплекса, расположенного в селе", - поделилась Мария Лупинос.

По многолетним наблюдениям орнитологов, в основном грачи прилетают на юг региона 9 марта. Чаще всего они выбирают для гнездования открытые территории - лесополосы. Строительство гнезд ведут многоэтажное - надстраивают свои жилища над уже имеющимся или же укрупняют прежние гнезда. По мнению эксперта, которая 10 лет занимается наблюдениями за птицами и животными региона, популяция грачей стабильная - это значит, Тюменская область комфортна для проживания перелетных птиц.

"По поведению птиц многие составляют прогнозы, - отметила Мария Лупинос. - Так, к примеру, говорят - грачи прилетели, значит через месяц-полтора снег сойдет полностью. Люди, наблюдая за поведением этих птиц, могут предсказать погоду".

Своими наблюдениями за перелетными птицами орнитологи, экологи, жители Тюменской области охотно делятся в соцсетях: в группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России и на сайте "Птицы Тюменской области".

С началом весны на данных ресурсах постоянно добавляется свежая информация о прилетевших пернатых, месте их нахождения и так далее.

"Вслед за грачами к нам прилетят скворцы, кулики. На протяжении последних лет были замечены и редкие для нашего края птицы: большие подорлики, шилоклювки, гуси, которые летят через юг Тюменской области в северные тундровые, лесотундровые районы. Краснозобые казарки, которые гнездятся у нас на севере и нигде больше", - рассказала кандидат биологических наук.

А вот вестниками лета в Тюменской области считают черных стрижей. Из Африки в Сибирь на гнездование они прилетают, когда столбики термометра поднимаются до отметки плюс 10 градусов. Именно в это время, добавляет Мария Лупинос, в тюменском регионе оживают насекомые - источник пропитания для голосистых стрижей.

Анжела Лебедева