Тюменские школьники прочтут со сцены Ремарка и Крапивина

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

135 школьников стали участниками районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика - 2019", который пройдет в Тюмени 14-15 марта.

Со сцены актового зала гимназии № 5 (ул. Минская, 51а) победители школьного этапа прочтут отрывки из произведений российских и зарубежных прозаиков VIII-XXI веков, сообщают организаторы конкурса.

Список литературных предпочтений тюменских школьников возглавили: Эрих Мария Ремарк, Надежда Тэффи, Владислав Крапивин, Ирина Пивоварова и Григорий Горин. Прочитать выбранные фрагменты из рассказов, повестей и романов конкурсантам предстоит на память. Каждому участнику на выступление будет дано от двух до пяти минут.

"В своих выступлениях конкурсанты могут использовать декорации, музыкальное оформление и костюмы. Однако, этот антураж не принесет дополнительных баллов. Главное, грамотная речь, выразительная дикция и артистизм исполнения", − отметила директор Информационно-методического центра Тюмени Наталья Старых.

Программа районного тура "Живой классики" расписана с 10 до 16 часов.

Добавим, в 2019 году конкурс "Живая классика" проходит в восьмой раз, ежегодно в нем принимают участие 2,5 млн подростков со всего мира. Несмотря на долгий путь к победе в шесть этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, Всероссийский финал и Суперфинал на Красной площади – конкурс пользуется большой популярностью среди читающих школьников. Классный этап, введенный в 2019 году, показал, что конкурс способен объединять вокруг себя и нечитающих детей. Каждому участнику классного этапа предлагалось выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны были повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно было только в диалоге с ними. Таким образом участники объединялись в общем обсуждении прочитанных книг.

Во время школьного этапа юному чтецу необходимо было продемонстрировать уже свои навыки чтеца, вжиться в выбранный текст. Именно в это время участники понимают, в чем их сильные стороны: хорошая дикция, сдержанная эмоциональность, правильно найденная интонация или что-то другое. Это те инструменты, которые помогают чтецу выполнить главную задачу – донести до слушателя свое понимание и свою симпатию к тексту. Те, кто смогли найти правильную интонацию и покорить жюри, выступят на муниципальном этапе конкурса.

Следующий этап – региональный, победители регионального финала получат путевки в МДЦ "Артек" на специальную смену "Живой классики", где продолжат соревнования за выход в суперфинал. В 2019 году конкурс "Живая классика" проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробнее о конкурсе "Живая классика" можно узнать на сайте.