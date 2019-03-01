Дмитрий Бутов: "Эндос" станет масштабным консультативно-диагностическим центром

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Консультативно-диагностический центр "Эндос", бывший Тюменский гастроэнтерологический центр, стремится превратиться в масштабное медицинское учреждение. Об этом журналистам рассказали специалисты центра в ходе пресс-тура "Назначение главного врача: новые задачи".

Профилирующими подразделениями центра, по словам главного врача Дмитрия Бутова, являются эндоскопическое отделение, отделение лучевой диагностики и гастроэнтерологии. В структуре учреждения есть эндокринологический филиал, который расположен на ул. Широтной, есть центр амбулаторной хирургии.

"Наше учреждение эксклюзивное, - подчеркнул главврач. - Специалисты, которые сегодня работают в центре, – очень высокой квалификации. У нас есть возможность оказывать медицинскую помощь, что называется, в замкнутом круге - пациент, обратившийся к гастроэнтерологу, например, может пройти весь спектр диагностических обследований, не выходя из учреждения. И получит квалифицированную медицинскую помощь".

Дмитрий Бутов отметил, что у коллектива вполне обоснованные амбиции развиваться дальше. "Будем заявляться и на другие виды медицинской помощи, - заявил он. - Мы обсуждаем варианты развития амбулаторной урологии. И по моему мнению, "Эндос" не должен быть просто консультативным центром – если сидит врач-уролог, то рядом с его кабинетом должна быть операционная. В ней должен быть тот же цистоскоп, тот же аппарат УЗИ. Если у пациента есть необходимость какой-то дополнительной диагностики, например, биопсия предстательной железы, то он, придя в центр, все должен получить на месте".

Главный врач центра "Эндос" уверен, что центр имеет все необходимое оборудование для работы лор-врача. "Есть масса операций, которые может делать врач в амбулаторных условиях. И мы это хотим развивать", - сообщил он.

Узкая специализация врачей центра "Эндос", по оценке специалистов, есть гарантия высокого профессионализма и качества работы. За долгие годы существования центра качественно выстроена командная работа, что позволяет решать самые сложные задачи в диагностике и лечении пациентов гастроэнтерологического профиля.

Коллектив работает по стандартам европейского уровня, специалисты центра внедрили десятки современных диагностических и лечебных методик. Врачи центра ведут консультирование специалистов первичного амбулаторно-поликлинического звена, а также консультационные приемы пациентов (гастроэнтерологи, хирурги, офтальмолог, онколог, оториноларинголог, акушеры-гинекологи, неврологи, кардиолог). Для оперативности и точности в постановке диагноза в центре создана внушительная диагностическая база (эндоскопия, лабораторные исследования, УЗИ, рентген, КТ).

В гастроэнтерологическом отделении центра работают 15 гастроэнтерологов. В год проводят около 60 тыс. врачебных приемов.

В центре амбулаторной хирургии приемы ведут хирурги, колопроктологи, офтальмолог акушеры-гинекологи оториноларинголог, дерматовенеролог. Ежедневно выполняются операции, в том числе по поводу: доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки, латексное лигирование наружных геморроидальных узлов.

В отделении эндоскопии проводят эзофагогастродуоденоскопию, дуоденоскопию, колоноскопию. Всего около 20 видов исследований.

Борис Олейник