Восемьдесят работников "Транснефть-Сибири" прошли учения в Вагайском районе

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Более 80 работников и 40 единиц техники было задействовано в учениях, которые провело АО "Транснефть-Сибирь" на подводном переходе магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск через р. Иртыш в Вагайском районе (Тюменская область).

Учебно-тренировочное занятие было призвано проверить готовность и отработку действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в условиях ледостава.

В мероприятии приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Аремзяны" и центральной ремонтной службы (ЦРС) Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ), а также отработано взаимодействие с подразделениями АО "Транснефть – Западная Сибирь". Применение средств ликвидации аварийных разливов нефти шло на двух рубежах.

Согласно сценарию учебно-тренировочного занятия в районе подводного перехода через р. Иртыш на магистральном нефтепроводе Усть-Балык – Омск обнаружено нефтяное пятно. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта Тобольского УМН условно остановил перекачку нефти и оповестил диспетчера территориального диспетчерского пункта в Тюмени, руководителей подразделений Тобольского УМН, службу безопасности УМН, а также контрольные и надзорные организации.

К месту предполагаемого выхода нефти направлена патрульная группа, сформированная из сотрудников ЛАЭС ЛПДС "Аремзяны" и сотрудников ООО "Транснефть-Охрана" для определения точки выхода нефти, уточнения характера и масштаба повреждения. Для локализации "разлива" на рубеж № 1 и № 2 в расчетное время прибыли колонны участка аварийно-восстановительных работ СУПЛАВ, ЛАЭС ЦРС Тобольского УМН и ЛПДС "Аремзяны".

Ширина реки в местах проведения работ по локализации "разлива" составила 290 м, глубина – до 10 м, толщина льда – 0,5 м. В целях полной локализации условного разлива на всех рубежах установлено около 1 тыс. м русловых боновых заграждений, использованы нефтесборщики, сорбенты. Условный разлив нефти был локализован в установленные регламентом сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН.

В ходе учебно-тренировочного занятия персонал продемонстрировал высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации. Специалисты АО "Транснефть-Сибирь" приняли активное участие в обсуждении и оценке хода учений на всех этапах. После подведения итогов учебно-тренировочного занятия установлено – условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.