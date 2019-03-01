Корону для обладательницы титула "Мисс ялуторовчанка-2019" изготовит известный дизайнер

Одна из финалисток конкурса "Мисс ялуторовчанка-2019" | Фото: Дворец культуры "Арт-Вояж" Одна из финалисток конкурса "Мисс ялуторовчанка-2019" | Фото: Дворец культуры "Арт-Вояж"

Корону для обладательницы титула "Мисс ялуторовчанка-2019" изготовит известный тюменский дизайнер Дарья Норкина, которая создавала корону для Яны Добровольской - "Мисс Россия-2016".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска Анастасия Петелина.

"Конкурс "Мисс ялуторовчанка" в этом году приурочен к 360-летию города, - поделилась она. - История конкурса насчитывает более 20 лет, но последние два года он не проводился. Специально к юбилейной дате города, решено было его возобновить. И поэтому дизайнера привлекли довольно известного за пределами Тюменской области. Дарья Норкина уже подтвердила желание изготовить корону для обладательницы титула".

В кастинге конкурса красоты, который прошел 1 марта при полном зрительном зале - 400 человек, приняли участие 23 девушки в возрасте от 14 до 25 лет. В финал вышли 14. По словам организаторов, основной критерий - 90-60-90 - конечно же, учитывался, но не был важным. Умение творчески себя подать, быть эрудированной и коммуникабельной - вот на что обращало внимание жюри.

"В состав жюри конкурса вошли разные эксперты, а председатель жюри – Анна Воронова – региональный представитель конкурса "Мисс Россия", она же возглавит жюри на финале конкурса, - отметила Анастасия Петелина. - И она же будет выбирать девушек, которые по параметрам могут подойти для конкурса красоты российского масштаба".

Финал конкурса пройдет 27 апреля. До этого времени конкурсантки пройдут несколько этапов подготовки.

"Они посещают занятия с разными экспертами. С постановщиком дефиле, занимаются фитнесом, а также встречаются с партнерами проекта. Они работают с режиссером, готовят творческие номера", - поделилась заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояж" Ялуторовска.

По словам организаторов конкурса красоты, график у финалисток напряженный – два раза в неделю они посещают фитнес-центр. Один раз в неделю занятия по постановке дефиле от тюменского эксперта - Натальи Горячковской.

"Также к подготовке финалисток конкурса красоты мы привлекаем одну медийную личность, которую пока держим в секрете, - заметила Анастасия Петелина. - Это известный человек, который даст мастер-класс ялуторовским девушкам по уверенности в себе. И потом этот человек войдет в состав жюри".

Анжела Лебедева