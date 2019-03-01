Мастерские по судомоделированию откроют в тюменской школе

Мастерские по судомоделированию откроют в школе №27 | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Мастерские по судомоделированию откроют в школе №27 | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Новые мастерские по судомоделированию появятся в тюменской школе №27. Помимо новых станков в отремонтированном помещении установят 10-метровый специальный бассейн, который будет предназначен для всероссийских соревнований по судомоделированию, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Решение о ремонте помещения было принято главой администрации Тюмени Русланом Кухаруком и первым заместителем председателя Тюменской областной думы, руководителем фракции "Единая Россия" Андреем Артюховым при посещении школы. Ремонт проведут за счет средств городского бюджета, а средства на приобретение специального бассейна выделит фракция единороссов.

Кружок судомоделирования в 27-й школе наставник Виктор Рагозин ведет 12 лет, за это время он построил, по его словам, целую флотилию. Станки в классе пока старые, а устойчивость радиоуправляемых, гоночных, контурных моделей, прямоходов и подводных лодок в мастерской проверяют в большой ванне. Несмотря на это, работы его воспитанников получают самые высокие оценки, и с соревнований тюменцы всегда возвращаются с призовыми местами. Устроить в мастерской бассейн длиной 10 метров для проведения зимних всероссийских соревнований долгое время было его мечтой, которая осуществится в 2019 году.

Руслан Кухарук дал высокую оценку деятельности кружка по судомоделированию в школе. "Можно на пальцах пересчитать те кружки моделирования, воспитанники которых своими руками собирают модели и занимают с ними потом лидирующие позиции на конкурсах и соревнованиях, которые проходят на общероссийском уровне. Всегда вызывает чувство гордости, что в Тюмени есть такие энтузиасты и любители своего дела. И очень хорошо, что есть и наставники, которые передают подрастающему поколению все знания и навыки, которыми обладают сами", — подчеркнул он. С ним согласен и Андрей Артюхов: в регионе мало таких специалистов. "Нам нужно думать о будущем, и готовить педагогов из числа энтузиастов судомодельного спорта".

14-летний Александр Константинов занимается судомоделированием третий год. Вместе с Иваном Куликовым он работал над созданием моделей двух торпедных катеров, которые выпускало в годы Великой Отечественной войны единственное предприятие в стране — Тюменский судостроительный завод. За это время завод спустил на воду 165 торпедных катеров. За особые заслуги завод был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Что касается моделей катеров, то в Тюмени в начале войны собирали катера серии Г-5, а потом 123-бис проекта "Комсомолец", памятник которому установлен в сквере Петра Потапова в рамках проекта "Единой России" "Оружие Победы". Модели этих двух катеров и сделали ребята, и в скором времени их передадут Тюменскому музейному комплексу.

В копилке у Александра уже есть победа на всероссийских соревнованиях, где он занял второе место. Теперь школьник планирует свою будущую профессию связать именно с судомоделированием: "Я собираюсь поступать в Тюменский колледж водного транспорта, выучиться на преподавателя и работать тренером по судомоделированию. Если получится, то вернусь в родную школу".