Тюменские врачи заняли второе место в "Эстафете вузовской науки-2019"

Фото пресс-службы ФЦН в Тюмени | Фото: Фото пресс-службы ФЦН в Тюмени | Фото:

Команда тюменских врачей заняла второе место на общероссийском научно-практическом мероприятии "Эстафета вузовской науки-2019" в Москве, представив два доклада на секциях "Фармакология" и "Неврология", которые являются совместной работой врачей Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, сотрудников кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Тюменского государственного медицинского университета.

Так, в секции "Фармакология" тюменцы представили работу, посвященную защите головного мозга от повреждений при хирургических вмешательствах, инсультах и других ишемических нарушениях. Исследовательская работа велась на протяжении нескольких лет под руководством заведующей кафедрой фармакологии,доктора медицинских наук, профессора Тюменского ГМУ Галины Суфиановой и при участии врачей Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. С докладом "Таргетное воздействие цитидин 5’-дифосфохолина при ишемическом повреждении головного мозга" выступила клинический фармаколог ФЦН, старший преподаватель кафедры фармакологии Тюменского ГМУ Мария Хлeсткина.

Вторая работа тюменской команды, представленная на секции "Неврология", выполнена под руководством профессора Альберта Суфианова и посвящена центральным и периферическим эффектам электростимуляции спинного мозга. С этой темой выступил ассистент кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова Ринат Суфианов. Работа носит мультидисциплинарный характер и охватывает различные аспекты нейрохирургии, неврологии, кардиологии, а также других отраслей медицины. Не случайно в проведении исследований принимали участие врачи разных специальностей, включая врача-хирурга, профессора кафедры нейрохирургии и заместителя главного врача по перспективному развитию Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Андрея Машкина. Доклад вызвал большой интерес у слушателей и живое обсуждение после выступления.

"Сегодня электростимуляция разных отделов центральной нервной системы является самым перспективным направлением функциональной нейрохирургии и может применяться для лечения не только нейрохирургических и неврологических проблем, но и, например, заболеваний сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, трофических заболеваний нижних конечностей и многих других нарушений", - пояснил один из соавторов работы, врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доцент кафедры фармакология Тюменского ГМУ Андрей Шапкин.

По итогам выступлений тюменской команде в обеих секциях было присуждено второе место. Благодаря победе Тюменский государственный медицинский университет назначен базовым учреждением для проведения "Эстафеты вузовской науки" в 2020 году.