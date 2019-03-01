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Флаг WorldSkills пересечет Полярный круг в Салехарде

Общество, 13:38 18 марта 2019

со страницы WorldSkills Kazan во "ВКонтакте" | Фото: со страницы WorldSkills Kazan во "ВКонтакте"

Эстафету флага WorldSkills встретят в Салехарде 18 марта накануне открытия четвертого Арктического образовательного форума. В окружную столицу его привезут члены оргкомитета мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Казань 2019, сообщает ИА "Север-Пресс".

Старт федеральному этапу эстафеты флага WorldSkills дан 8 августа 2018 года в Южно-Сахалинске в рамках церемонии открытия финала шестого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Российский этап эстафеты проходит в рамках корпоративных и отраслевых чемпионатов, затрагивая все центры федеральных округов. Флаг посещает регионы лидеров промышленности и крупнейшие предприятия России, а затем совершит путешествие по Республике Татарстан.

Финальной точкой эстафеты флага WorldSkills станет церемония открытия 45 мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills" в Казани, который пройдет с 22 по 27 августа. Право его проведения Россия выиграла 10 августа 2015 года на Генеральной Ассамблее международной организации WorldSkills International в Сан-Паулу, Бразилия.

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