Гидротехнические сооружения Тобольска подготовили к возможному паводку

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Гидротехнические сооружения на территории Тобольска готовы к возможному паводку.

Об этом на заседании коллегии администрации города по подготовке к паводку сообщил начальник управления ГО и ЧС Валерий Герасимов. По его словам, уровень воды в Иртыше в этом году может составить 620-740 см. В 2018 году вода остановилась на отметке 637 см.

После закрытия ледовой переправы будут выполнены работы по устройству пешеходных мостиков через реку в районе д. Бекерево. Лед распилят, чтобы не допустить заторов и обеспечить безопасную эксплуатацию железнодорожного моста через Иртыш. После схода снега подготовят гидросооружения, пройдет ревизия задвижек на реках Абрамка и Покровка, очистка от ила и мусора дренажных систем. В прошлом году произведена работа по берегоукреплению скотомогильника и прилегающего участка дамбы. Был приобретен шестиместный аэрокатер, отвечающий современным требованиям. Катер готов к периоду, когда может возникнуть необходимость в спасении.

Началась подготовка командно-штабного учения, направленного на проверку и тренировку органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится профилактическая разъяснительная работа среди населения города и в учебных заведениях города с целью предупреждения и снижения травматизма и гибели людей на воде.

Определены наиболее опасные территории города в паводковый период. К ним относится подгорная часть, пос. Савинский затон, дер. Бекерево, пос. Сумкино. Там, а также в дачных и гаражных кооперативах, студенты–волонтеры проведут разъяснительную работу среди населения.

Глава города Владимир Мазур с каждым руководителем администраций отдаленных территорий обсудил степень готовности к периоду паводка. В Сумкино решен вопрос с задвижкой в районе федеральной трассы, приведена в нормативное состояние дамба, что позволяет на этот сезон сделать благоприятные прогнозы.

Владимир Мазур еще раз напомнил о необходимости разъяснительной работы: "Жителям частного сектора необходимо навести порядок возле домов, очистить водопропускные каналы при сходе снега. В свою очередь нам нужно помочь одиноко проживающим пенсионерам провести все необходимые мероприятия", - отметил Владимир Мазур.