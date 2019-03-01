Ямальцы станут соавторами экспозиции современного искусства "Страна оленья"

| Фото: музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского | Фото: музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского

Салехардский музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского впервые приглашает зрителей совместными усилиями сформировать экспозицию выставки современного искусства "Страна оленья".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заведующая PR-отделом Галина Гурьянова.

"Салехардский зритель – он особенный, немного закрытый, весь в себе, - пояснила она. - Он редко вступает в диалоги. И наша задача – вовлечь его в этот диалог, сделать соавтором художника".

Именно такую цель преследуют "Открытые мастерские", которые музей проводит за три дня до открытия самой выставки. Олень для настоящего ненца – самое важное в жизни: это и еда, и одежда, и дом. Из шкур пяти оленей шьется зимняя мужская одежда, а для чума – традиционного северного жилища – нужно не менее тридцати оленьих шкур.

Свое отношение к оленю имеет и любой житель современного ямальского города. Неспроста Дни оленевода по всему округу проходят ярко, весело и привлекают тысячи людей.

"Мы предполагаем, что "открытые мастерские" позволят салехардцам увидеть, как художник работает с разным материалом, как рождается образ, как происходит творческий процесс, - рассказала Галина Гурьянова. - Мы надеемся, что зритель станет соучастником творческого процесса, у него возникнет желание задать вопрос и получить ответ. Художники у нас все очень общительные и говорящие".

| Фото: музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского | Фото: музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского

Выставка "Страна оленья", по замыслу создателей, должна стать совместным художественным высказыванием художников разных территорий, чьи произведения живописи и графики, фотографии, видео, диджитал-арта, а также инсталляции, образуют цельное пространство – Страну оленью – Страну Мечты.

Среди участников – Марина Ражева (Кестхей, Венгрия, Екатеринбург), Вера Станишевская (Таллин, Эстония), Банко Жолт (Кестхей, Венгрия), Сергей Баранов (Салехард), Владимир Чупилко и Евгений Груздов (Омск), Антон Таксис (Екатеринбург), Андрей и Ирина Вахрушевы (Салехард). В экспозицию войдут произведения живописи, графики, малой пластики из собрания МВК им. И. С. Шемановского.

"В наших фондах замечательные работы мансийского художника Геннадия Райшева и питерского мастера Николая Мартынова, одной из заметных тем творчества которого стал русский Север", - сообщила Галина Гурьянова.

Выставка современного искусства "Страна оленья" откроется в МВК имени И. С. Шемановского 22 марта. Она создана в содружестве с институтом художественных и гуманитарных проектов. По завершении проекта часть авторских работ будет передана в коллекцию музейно-выставочного комплекса.

Борис Олейник