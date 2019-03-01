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Тюменцы увидят сближение Луны с Юпитером

Общество, 19:21 14 марта 2019

planetarium-moscow.ru | Фото: planetarium-moscow.ru

Тюменцы смогут наблюдать за сближением Луны с Юпитером 27 марта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень – Космопоиск" Виталий Угренинов.

Сближение двух небесных тел произойдет в пять утра. "В предрассветных сумерках, около 5 часов утра, убывающая Луна окажется рядом с яркой звездочкой. На самом деле это не звезда, а крупнейшая планета Солнечной системы — Юпитер. Угловое расстояние между ними будет примерно 1 градус, а это значит, что они вместе поместятся в поле зрения бинокля или подзорной трубы", — поделился Виталий Угренинов.

Наблюдать сближение Луны с Юпитером можно только при безоблачной погоде.

Инна Пахомова

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# астрономия , Луна , наука , Юпитер

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