"Крепкая семья" объединила более тринадцати тысяч жителей региона

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Более 13 тысяч человек приняли участие в мероприятиях проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья" в Тюменской области в 2018 году. Об этом на заседании фракции в облдуме сообщила сегодня региональный координатор проекта, депутат Елена Кашкарова.

"13 тысяч – это без учета интернет-пользователей, использующих онлайн-консультации, просматривающих видеоконтент проекта, цифра по ним – это еще несколько десятков тысяч человек", - добавила парламентарий.

Одно из главных направлений проекта – повышение информационной и правовой грамотности родителей и детей. "Мы используем любую возможность выйти на контакт с родителями и детьми, привлекаем специалистов разных сфер, органы исполнительной власти, для того чтобы можно было оперативно и в удобной формате получить ответы на волнующие вопросы, а также проинформировать семьи о новых угрозах и возможностях, - рассказала Кашкарова. - На постоянной основе ведется почти 90 консультаций по восьми направлениям, ежемесячно проводятся онлайн-конференции".

Главная цель большинства мероприятий проекта – показать возможности и найти новые точки соприкосновения, общего дела для всех членов семьи. В рамках проекта проходят полюбившиеся уже жителям области "Чемпионат ползунков" (Тюмень, Ишим, Тобольск), "Гонки на толокарах" (Тюмень, Ишим, Тобольск), "Семейный чемпионат по собиранию пазлов" (Тюмень, Ишим) и другие мероприятия.

Два самых масштабных мероприятия 2018 года – областной форум "Семья" и технофестиваль "Дорога в школу". Каждое из них собрало на своих площадках по 2000 человек.

Форум "Семья" позволяет в одном месте получить новые знания и навыки и родителям, и детям. Этому способствуют большое количество проводимых лекций для родителей, мастер-классов, индивидуальных консультаций и презентационных площадок проектов.

Технофестиваль "Дорога в школу" был посвящен техническим вида спорта, безопасности детей и подростков. На площадках фестиваля прошли лекции,квесты, мастер-классы, выставки и показательные выступления.

Новое направление проекта в 2018 году – работа с подростками. Здесь и повышение интернет-грамотности и культуры общения, а также ранняя профориентация.

Запущен цикл интеллектуальных игр "Жизнь в виртуальном мире и кибер-безопасность", где подростки в игровой форме гораздо лучше, чем на лекциях, воспринимают и усваивают информацию, которую нам, взрослым, хотелось бы донести до детей. Игры прошли в центре содействия семейному устройству Тобольска и в филиале центра "Семья" в поселке "Борки", а также в Ишиме.

В 2019 году партпрокт предусматривает проведение подобных игр в 10 муниципальных образованиях Тюменской области, в том числе в Упорово, Голышманово, Бердюжье, Викулово.

В течение 2018 года было проведено почти 50 мероприятий. Часть из них проходили онлайн, на интернет-площадках, большинство (более 30) – в офлайн формате.

В 2019 году работа проекта продолжится по тем же направлениям, сообщила Елена Кашкарова. Большее внимание будет уделено работе с подрастающим поколением – это интеллектуальные игры по интернет-безопасности, а также новый образовательный проект, направленный на формирование и развитие у подростков профессиональных навыков и умений "Конструктория Pro", который также пройдет в 10 муниципальных образованиях области.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил: "Проект "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства. Кроме того, уделяется особое внимание социализации и развитию молодых семей, семей с детьми. В регионе мероприятия проекта хорошо знают и любят, каждое из них собирает большое число участников".