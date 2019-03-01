В Тюменском государственном медицинском университете выбрали новый ученый совет

фото Тюменского ГМУ фото Тюменского ГМУ

45 человек вошли в новый ученый совет Тюменского государственного медицинского университета. Выборы нового коллегиального органа управления вузом состоялись на конференции работников и обучающихся университета 14 марта, сообщает пресс-служба вуза.

Отметим, что в состав ученого совета без избрания входят: ректор, который является председателем ученого совета, проректоры, а также деканы всех факультетов (10 человек). Остальные 35 кандидатов избираются путем тайного голосования.

Около 30% из общего числа избранных вошли в состав совета впервые. Среди них известный детский хирург, главный детский хирург Тюмени, заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ Михаил Аксельров, тюменский хирург, заведующий кафедрой хирургических болезней Казбек Аутлев, замдиректора Института непрерывного профессионального развития, завкафедрой биологии Тюменского ГМУ Светлана Соловьева, заведующий кафедрой онкологии Павел Зотов и другие.

Из прежних членов ученого совета в новом составе продолжат работу директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, главный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова, главный инфекционист УФО Эдуард Кашуба, главный детский эндокринолог Тюменской области Елена Храмова, главный колопроктолог УФО, хирург, завкафедрой общей хирургии Тюменского ГМУ Фуад Алиев, главный клинический фармаколог Тюменской области и УФО Эдуард Ортенберг, Валентина Полякова, глава областной терапевтической ассоциации Сергей Кляшев и другие.

Председатель ученого совета Тюменского ГМУ – и. о. ректора Тюменского ГМУ, академик РАН Ирина Медведева.

Как рассказал председатель комиссии по проведению выборной конференции Сергей Пантелеев, сегодняшние выборы имеют значение для всего региона. "В состав ученого совета вошли люди, во многом определяющие судьбу Тюменской области. Здесь очень важный элемент сотрудничества вуза с практическим здравоохранением. К тому же, посмотрите, кто сегодня руководит здравоохранением – клиниками, отделениями - практически везде наши выпускники. Мы рады, что многие из них входят в состав нашего ученого совета, бывают на его заседаниях", - сказал он.