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На Ямале откроют новую школу-интернат

Общество, 09:58 18 марта 2019

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Школу-интернат на 95 мест откроют в с. Восяхово к 1 сентября 2019 года, сообщает правительство Ямала.

Работы на объекте выполнены на 85 %. Специалисты занимаются установкой лифта, подъемника и трансформаторной подстанции, завершают монтаж вентиляции. Работы по отделке полностью завершены, в кабинетах собраны мебель и оборудование. На строительной площадке трудятся 34 специалиста. Летом планируется выполнить благоустройство.

В новом капитальном здании будут учиться воспитанники старой школы, куда съезжались дети со всего Шурышкарского района. Прежнее деревянное здание не вмещает в себя всех учеников и не отвечает современным стандартам.

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# строительство , школа-интернат , Ямал

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