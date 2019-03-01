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Галина Шарухо: в Тюмени мошенники действуют под видом Роспотребнадзора

Общество, 15:05 15 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени действует организация, предупреждающая предпринимателей о предстоящих проверках Роспотребнадзора. Для того, чтобы проверка прошла успешно, бизнесменам предлагают приобрести литературу для уголка потребителя.

Об этом сообщила руководитель управления Галина Шарухо на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 15 марта.

"В названии компании, занимающейся рассылкой этих сообщений, фигурирует словосочетание "Служба защиты прав потребителей", но ее действия незаконны, - отметила Галина Шарухо. - Управление Роспотребнадзора никаких нормативных документов не реализует. Мы зафиксировали несколько обращений по этому поводу, материалы будут переданы в правоохранительные органы".

Глава управления напомнила, что о проведении плановых проверок региональный Роспотребнадзор предупреждает официально. План проверок публикуется на портале управления.

Николай Ступников

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# Галина Шарухо , проверки , Роспотребнадзор

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