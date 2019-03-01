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ФК "Тюмень" сыграл вничью с футболистами из Чертаново

Спорт, 09:55 17 марта 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

"Тюмень" не смогла победить в домашнем матче первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ против столичного "Чертаново" - 1:1, сообщает пресс-служба клуба.

Первый забитый мяч зрители увидели в самом конце первого тайма. После паса Артура Рябокобыленко, мяч от защитника Александра Лихачева отскочил в сетку ворот гостей.

Московские футболисты в начале второго тайма сквитали результат. Владислав Сарвели оторвался от защитников и поразил ближний угол ворот "Тюмени".

После этого обе команды множество раз могли отличиться, но счет не изменился – 1:1. Теперь тюменцы в следующем туре ФНЛ отправятся во Владивосток, где сыграют с "Лучом".

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# ФК Тюмень , футбол

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