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В Крыму развернули самый большой флаг России

Общество, 10:50 17 марта 2019

РИА Новости Крым | Фото: РИА Новости Крым

Самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России, развернули на горе Гасфорта под Севастополем, сообщает РИА Новости.

Организатором акции, посвященной пятилетию крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией, выступил мотоклуб "Ночные волки". Площадь флага — 1 тыс. 423 квадратных метра. По данным организаторов, российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

Флаг развернули под скандирование: "Россия!".

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# государственный флаг , Крым , Крымская весна

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