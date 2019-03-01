В Крыму развернули самый большой флаг России

| Фото: РИА Новости Крым | Фото: РИА Новости Крым

Самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России, развернули на горе Гасфорта под Севастополем, сообщает РИА Новости.

Организатором акции, посвященной пятилетию крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией, выступил мотоклуб "Ночные волки". Площадь флага — 1 тыс. 423 квадратных метра. По данным организаторов, российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

Флаг развернули под скандирование: "Россия!".