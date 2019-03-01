Турция ожидает рекордное число туристов в этом сезоне

| Фото: tourprom.ru | Фото: tourprom.ru

Рекордное число иностранных туристов готовится принять турецкая Анталья в сезоне 2019 года, сообщает РИА Новости.

Городские власти обещают им ряд важных изменений в самых разных сферах – начиная с обслуживания в аэропорту и заканчивая ресторанами и такси. Как заявил губернатор региона Мунир Каралоглу, в этом году турпоток на курорт вырастет на 20-25%. Анталья рассчитывает принять более 16 млн иностранных гостей.

Отельерам теперь предстоит ориентироваться на гостей, которым будут интересны не только пляжный отдых, но и культура, гастрономия и другие виды отдыха в Турции. Пока загружая отели, не удалось загрузить улицы и рынки, чтобы туристы проводили свободное от пляжного отдыха время за пределами гостиниц.

В этой связи власти намерены ужесточить и контроль над рестораторами. Как заявил Каралоглу, власти знают о случаях обмана туристов и завышения цен на услуги. "В этом году этого не повторится", - заявил он, пообещав тем, кто накручивает цены для туристов, большие штрафы.

Также губернатор пообещал навести порядок и с таксистами в Анталье. В этом году все сезонные таксисты пройдут специальные тренинги. Нужно будет очистить рынок от нелегальных извозчиков без лицензии, находящих своих иностранных клиентов в соцсетях.

Изменения коснутся и самой начальной точки путешествия иностранцев по Анталье. Процессы обслуживания туристов в аэропорту Антальи станут быстрее. Среднее время прохождения паспортного контроля займет восемь секунд, а на предполетный досмотр каждого пассажира будет отведено всего шесть секунд.