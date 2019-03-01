Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис УФО"
| Фото: vvv-art.ru.
Кастинг конкурса красоты "Миссис Россия" - "Миссис УФО-2019" пройдет в Тюмени 27 марта, сообщает оргкомитет.
Для участия приглашаются женщины в возрасте от 20 лет. Главное условие - наличие детей или официального брака.
"Миссис УФО" - окружной конкурс, объединяющий представительниц прекрасной половины Уральского Федерального округа. Победительница отравится в Москву и примет участие в финале "Миссис Россия 2019".
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru.
2. Ожидать звонка или сообщения от оргкомитета.