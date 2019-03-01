  • 18 марта 201918.03.2019понедельник
  • USD65,4201
    EUR74,0686
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер юго-восточный

Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис УФО"

Общество, 11:48 18 марта 2019

vvv-art.ru. | Фото: vvv-art.ru.

Кастинг конкурса красоты "Миссис Россия" - "Миссис УФО-2019" пройдет в Тюмени 27 марта, сообщает оргкомитет.

Для участия приглашаются женщины в возрасте от 20 лет. Главное условие - наличие детей или официального брака.

"Миссис УФО" - окружной конкурс, объединяющий представительниц прекрасной половины Уральского Федерального округа. Победительница отравится в Москву и примет участие в финале "Миссис Россия 2019".

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Заполнить анкету на официальном сайте www.vvv-art.ru.

2. Ожидать звонка или сообщения от оргкомитета.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс красоты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:05 18.03.2019ГИМС: тонкий лед - ловушка для рыбаков
12:32 18.03.2019Ишимские школьники поборются за стажировку в правительстве Тюменской области
12:21 18.03.2019Неделя французской культуры стартовала в ТюмГУ
11:48 18.03.2019Замужние тюменки могут побороться за титул "Миссис УФО"