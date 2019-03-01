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ГИМС: тонкий лед - ловушка для рыбаков

Общество, 13:05 18 марта 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Инструктажи для любителей зимней рыбалки и активного отдыха проводят инспекторы ГИМС на Туре, сообщает региональное управление МЧС России.

Последний лед марта опасен, потому что не издает предупреждающего треска, а просто рушится под человеком, отмечают специалисты.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Толщина льда на отдельных участках Туры небезопасна, в районе Лесобазы и до пос. Антипино открытая вода, поэтому рыбаки выходят на реку на резиновых лодках.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

"С наступлением весны мы усиливаем работу на водоемах, в местах массового выхода людей на лед, а также в общеобразовательных учреждениях. Мы рассказываем о правилах поведения и безопасности. Тонкий лед, промоины и полыньи становятся ловушками не только для рыбаков, но и для тех, кто решил поиграть на льду", - рассказал начальник центра ГИМС Сергей Каплин.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

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# безопасный лед , весна , ГИМС , МЧС , рыбаки , рыбалка

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