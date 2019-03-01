Ишимские школьники поборются за стажировку в правительстве Тюменской области

| Фото: «Tyumen Case School» | Фото: «Tyumen Case School»

Чемпионат по решению кейсов "Tyumen Case School" состоится в концертном зале им. 30 лет ВЛКСМ в Ишиме 19 марта. Начало в 14 часов, сообщают организаторы.

Участники решат тематический кейс и презентуют свои предложения экспертному совету проекта. Победители определятся с учетом мнения участников проекта и пользователей социальной сети "ВКонтакте".

Принять участие могут школьники, студенты, а также выпускники вузов и ссузов региона в возрасте до 25 лет. Для участия команде из 5 человек необходимо зарегистрироваться. Ссылка на форму регистрации в группе проекта во "ВКонтакте".

Лучшие команды ишимского чемпионата получат призы от партнеров проекта, пройдут практику в администрации города, а также пройдут в финал чемпионата, где поборются за главный приз – стажировку в правительстве Тюменской области.

Напомним, это третий отборочный тур в рамках чемпионата Тюменской области по решению кейсов "Tyumen Case School". Два предыдущих прошли в Тобольске и Ялуторовске.

"Tyumen Case School" – это командный чемпионат Тюменской области по решению кейсов, который реализуется в регионе с 2014 года. За это время в нем приняли участие более 1 тыс. 500 человек, а кейс-движение активно распространилось на территории юга Тюменской области.