Юных читателей зовут на сказочный капустник

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Капустник "Играем русскую сказку" начнется в Детской библиотеке № 11 19 марта в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

В рамках Года театра в России для читателям младшего школьного возраста будет предложено поиграть по ролям в русской народной сказке "Терем-теремок", а также загадать и разгадать загадки о животных.

Тематическая программа "Весь мир – театр" пройдет в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в), начало в 13 часов.

Мастерская идей "Волшебство своими руками" начнет свою работу в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 15 часов.

Изготовление аппликаций из полосок бумаги – это целое искусство, которым постараются овладеть участники мастерской идей. Ребята под руководством библиотекаря сделают яркие поделки, которые каждый возьмет с собой.

Тематическая познавательная программа "Экзамен на гражданина", посвященная Дню молодого избирателя, пройдет в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) с 19 часов.