Тюменские отделения Почты России вышли в онлайн

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Большинство отделений почтовой связи в Тюменской области вышли в онлайн. 416 отделений подключены к скоростным каналам передачи данных, включая труднодоступные территории, сообщает Почта России.

Благодаря автоматизации рабочих мест существенно возросли качество и скорость почтовых сервисов не только в городских, но и в сельских отделениях связи. Это позволило сократить долю ручных операций, а также предоставить клиентам качественный сервис независимо от территории проживания.

Так, теперь денежные переводы можно получить в короткий срок во всех почтовых отделениях области, даже в самых труднодоступных поселках: перевод придет адресату в тот же день.

"Техническая модернизация осуществлялась поэтапно, включая полное обновление компьютерной техники и программного обеспечения. Если 10 лет назад только каждое третье отделение почтовой связи, да и то в городе, работало в режиме онлайн, то сегодня практически все отделения, независимо от местонахождения обеспечены скоростным интернетом", - отметил заместитель директора тюменского филиала Почты России Владимир Платонов.