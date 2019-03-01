Неделя французской культуры стартовала в ТюмГУ

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Неделя французской культуры стартовала на кафедре французской филологии ТюмГУ с 18 марта, сообщает вуз.

В ней участвуют студенты, школьники, изучающие язык, и носители языка.

В течение недели их ожидают фонетический конкурс, где участники читают наизусть стихотворение или прозу, а жюри выбирает лучшие номера в нескольких номинациях.

Также пройдет открытый урок с носителями языка, с которого каждый участник обязательно уходит с новыми интересными словечками в запасе. Тему носители выбирают сами.

Волонтеры проведут мастер-классы, на которых можно изготовить что-то своими руками.

Завершит неделю большой концерт на французском языке.

"Я второй год выступаю координатором и помощником студентов по организации недели, через меня проходят все заявки на участие, - рассказала организатор мероприятия Мария Чепорухина. - Очень рада, что так много людей хотят поучаствовать, разделить с нами любовь к франкоязычной культуре. Я всегда говорю студентам, что этот праздник - в первую очередь для них. Это способ применить изучаемый язык в совершенно новых условиях, не за партами в классе: на репетициях концерта, на сцене, на мастер-классе. Такой подход здорово помогает избавиться от языкового барьера".

Расписание недели французской культуры здесь.