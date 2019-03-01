В Ишиме выбрали самую красивую будущую медсестру

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десять девушек сразились за титул "Мисс медицинского колледжа-2019" в городском Доме культуры в Ишиме.

"Конкурс уже давно стал традиционным. В этом году мы впервые вышли на городские подмостки, потому что мероприятие пользуется большим спросом", - подчеркнул директор учебного заведения Александр Гартунг.

Особенностью нынешнего конкурса стало обязательное условие – продемонстрировать не только красоту и талант, но и профессиональные навыки. Каждая из девушек стала победительницей в своей номинации. Корону завоевала студентка второго курса отделения учебного дела Елена Горина. Девушка покорила жюри и зрительскую аудиторию.

"Для меня победа стала неожиданностью, потому что конкурентки были сильными: талантливыми и красивыми. Раньше в подобных конкурсах я не участвовала, поэтому тем ценнее победа!", - поделилась Елена Горина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина