Как оградить детей от наркотиков, рассказали тюменские психологи

| Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень | Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

Проблема потребления наркотических и психоактивных веществ среди детей и подростков становится все актуальнее и представляет серьезную опасность для здоровья подрастающего поколения. Возраст первого приобщения к наркотику стремительно снижается. Однако, как уверяют психологи, важную роль в профилактике этой зависимости играют родители. Ведь именно в семье ребенок формируется как личность, становится самостоятельным, учится отстаивать свои границы.

Как отметила в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель детской наркологической службой Тюменского областного наркологического диспансера Наталья Михайловская, главная задача родителей – сформировать в ребенке полноценно значимую личность.

"Очень важно формировать в нем успешного внутри себя человека. Не все могут быть лидерами, не все могут учиться хорошо, но надо развивать своего ребенка, дать ему понять, что он личность. И в то время, когда ему будут предлагать наркотики, он задумается, "а не огорчу ли я своих родителей", или скажет "ребята готов, но у меня времени нет, мне надо бежать", - высказала мнение Наталья Михайловская.

Психологи отмечают и то, что любой ребенок должен чувствовать свою уникальность, значимость и нужность. Родитель может помочь школьнику развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. Когда подросток чувствует, что достиг чего-то, а взрослые радуются его достижениям, то повышается самооценка. А это, в свою очередь, заставляет его заниматься более полезными и важными делами, нежели употребление насвая или снюса.

Немаловажную роль играют и занятость ребенка, понимание, где он находится и с кем общается. Зачастую подросток впервые пробует психоактивные вещества именно в кругу друзей, которые оказывают влияние на его поступки. Поэтому важно участвовать в организации досуга друзей своего ребенка, привлекать их к занятиям спортом или творчеством.

"Ребенок – создание групповое. В 13-14 лет, когда у некоторых подростков начинаются первые пробы употребления психоактивных веществ, важно, чтобы ваш ребенок был с теми ребятами, у которых даже мыслей таких нет - у них другие ценности, другое понимание жизни, они стремятся хорошо учиться, быть реализованными в каком-то виде спорта, рисовании или музыке", - отмечает Наталья Михайловская.

Психолог детского наркологического отделения областного наркодиспансера Игорь Белов в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" подчеркнул, что родители должны видеть те изменения, которые происходят с ребенком.

"Проблемы начинаются тогда, когда прерывается эмоциональный контакт родителя и ребенка. Чаще всего это связано с погруженностью взрослых в работу, в свои дела. Ребенок попадает в плохую компанию, совершает правонарушения, приобщается к употреблению психоактивных веществ. Если вы чувствуете недопонимание в отношениях с ребенком, то лучше обратиться к специалисту-психологу, который поможет разобраться в ситуации", - рассказал Игорь Белов.

Важно выстраивать доверительные отношения с ребенком, общаться, уметь выслушать его, уважать мнение и точку зрения подростка, практиковать совместные занятия спортом, музыкой или творчеством.

"Важно и то, как взрослые сами относятся к употреблению никотиносодержащих продуктов. Если они считают, что это нормально - налить ребенку немного алкоголя, то это уже проблема. Если бы родители, которые курят, не поощряли, а наоборот признались бы ему, что сами зависимы и не могут отказаться, то подросток бы уже по-другому смотрел на этот вопрос", - высказал мнение Игорь Белов.

Добавим, что профилактической работой специалисты детской наркологической службы Тюменского областного наркологического диспансера занимаются в ежедневном режиме. Эта работа включает в себя не только лекции для детей и родителей, но и мастер-классы для педагогов, социальных педагогов и психологов, которые работают с детьми. Кроме того, по предварительной записи специалисты ведут и индивидуальные консультации для родителей и подростков.

Любовь Голышева