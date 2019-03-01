Тюменцев приглашают на встречу чемпионов и мастер-классы

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

"Встреча чемпионов" состоится в фитнес-клубе Athletic GYM (ТРЦ "Премьер") 20 марта, начало - в 18 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Почетными гостями станут двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу (sick3), основатель школы фристайла и уличного футбола в Тюмени, организатор турниров, видеоблогер с аудиторией 250 тыс. подписчиков Антон Павлинов и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам по версии К-9 Вадим "Сибирский казак" Недоступ.

Кроме возможности пообщаться со спортсменами, будут проведены мастер-классы по казачьему боевому искусству "Казарла" (рубка шашкой лозы, бутылки) и показательное выступление по футбольному фристайлу. Также каждый желающий получит автограф и сделает фото со звездой.

Вход на мероприятие свободный.