На федеральной трассе под Ишимом большегруз MAN раздавил автомобиль Toyota

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Toyota и MAN столкнулись на 578-м км дороги Челябинск- Курган - Омск - Новосибирск, под Ишимом, 19 мая. В результате большегруз практически раздавил легковой автомобиль.

Водителя Toyota деблокировали из искореженного автомобиля и госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель большегруза не пострадал, сообщает ГИБДД Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства этого ДТП. Предварительно, 77-летний водитель легковой машины не пропустил большегруз, двигавшийся по главной дороге.