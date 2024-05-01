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На федеральной трассе под Ишимом большегруз MAN раздавил автомобиль Toyota

Происшествия, 21:24 19 мая 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Toyota и MAN столкнулись на 578-м км дороги Челябинск- Курган - Омск - Новосибирск, под Ишимом, 19 мая. В результате большегруз практически раздавил легковой автомобиль.

Водителя Toyota деблокировали из искореженного автомобиля и госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель большегруза не пострадал, сообщает ГИБДД Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства этого ДТП. Предварительно, 77-летний водитель легковой машины не пропустил большегруз, двигавшийся по главной дороге.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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