Тюменцы готовятся к "Зеленому Марафону"

| Фото: ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

Профессиональные легкоатлеты и просто любители бега выйдут на старт Зеленого Марафона в Тюмени и ещё в 60 городах страны в День защиты детей, 1 июня. Старт в 9 часов на площади у Конторы пароходства.

Акция пройдет уже в одиннадцатый раз. Это спортивный и благотворительный фестиваль для семей. Дата — День защиты детей — выбрана не случайно. Все средства, собранные в рамках регистрации участников "Зеленого Марафона", направят на развитие образования детей с ментальными особенностями, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Участники 14+ смогут пробежать массовый забег на 4,2 км. Аналогичная протяженность для любителей скандинавской ходьбы. Детям подготовили дистанцию 420 м.

Для гостей городского праздника организуют развлекательные и спортивные активности, концертную программу, конкурсы, розыгрыши, благотворительные акции и многое другое.

Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+