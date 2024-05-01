Тюменские художники изобразят древнее сибирское море

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уличная выставка, посвященная локальной идентичности Тюменской области, пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" с 18 июня по 14 августа.

Стать автором и создать работу могут все желающие. Регистрация художников проходит в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте. Подать заявку на участие можно до 20 мая включительно.

Историю подземных вод и термальных источников региона авторы изобразят в виде арт-проектов. Первый объект установят в мультицентре "Моя территория" на улице Ванцетти, 1. Работу "Древнее море" создала художница Алевтина Юрчак. На ней изображены останки ископаемых древних морских животных. Посмотреть арт-объект можно с 20 мая. Основную часть выставки разместят на прилегающей территории театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165А) 18 июня.

"Древнее сибирское море существовало на самом деле. Это "предок" термальных источников и нефти, которыми гордится Тюменская область. Нам интересно исследовать то, как оно повлияло на идентичность региона. Наша выставка "А море внутри" — возможность поразмышлять об этом через художественные образы", — поделилась с редакцией Moi-portal.ruруководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина.

Возрастное ограничение: 12+