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Академия Никиты Михалкова проведет отбор специалистов в регионе

Общество, 10:37 20 марта 2019

academynsm.ru | Фото: academynsm.ru

Академия Никиты Михалкова проведет отбор на бесплатное обучение среди региональных специалистов в Тюменском драматическом театре 3 апреля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Конкурсантами прослушивания могут стать актеры театра и кино в возрасте до 35 лет (наличие высшего профессионального образования обязательно), а также учащиеся последних курсов профильных творческих вузов.

Собеседование с каждым участником записывается на видео. Рекомендованные для поступления участники будут приглашены на третий (финальный) тур в Москву в августе 2019 года. Из специалистов, не принятых в академию, но работающих или имеющих опыт работы в сфере театра и кино, будет сформирована база творческих специалистов региона.

В рамках выездной комиссии запланированы мастер-классы по актерскому мастерству для актеров Тюменской области и учащихся выпускных курсов творческих вузов. Ведущий мастер-класса – российский артист театра и кино, заслуженный артист РФ, театральный режиссер Игорь Яцко. В составе выездной приемной комиссии врио первого проектора академии, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Беляев; актер, театральный режиссер, заслуженный артист РФ Игорь Яцко.

Приемная комиссия будет работать в Малом зале Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) 3 апреля с 15 до 19 часов.

Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому подробно описаны на сайте академии.

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# академия , кино , Никита Михалков , обучение , отбор , театр

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