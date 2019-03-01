Победителей олимпиады по технологии и физкультуре назвали в Казанском районе

| Фото: kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Ученица Казанской школы Виолетта Шапоренко признана победителем районной олимпиады по технологии, сообщает администрация Казанского района.

Победителем олимпиады по физкультуре стал Артём Нуруллин из Казанского.

Всего в олимпиаде на базе Новоселезневской средней школы приняли участие 25 четвероклассников из 12 школ муниципального образования. Олимпиадные задания по предметам состояли из двух частей: теоретической, в форме тестов, и практической.

По предмету "Технология" в практическом задании учащимся из бумажных конусов необходимо было сделать модель какого-либо предмета. Ребята творчески подошли к оформлению модели.

По физической культуре участникам олимпиады необходимо было показать не только знание теоретических основ предмета, но и сдать нормативы: по бегу, прыжкам в длину с места и подниманию туловища в течение минуты. Выполняя задания, ребята показали хорошую физическую подготовку.

Победители районной олимпиады примут участие в областной предметной олимпиаде учащихся 4-х классов в апреле.