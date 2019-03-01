Более тридцати школьников региона участвуют во Всероссийском форуме "Шаг в будущее"

| Фото: www.step-into-the-future.ru | Фото: www.step-into-the-future.ru

31 школьник из Тюменской области выступают на Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в Москве с 18 по 22 марта, сообщает региональный департамент образования и науки.

Исследования тюменцы представляют в четырех направлениях: 12 школьников примут участие в симпозиуме "Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего", семеро - в секции "Естественные науки и современный мир", шестеро - в симпозиуме "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе" и еще шесть юных ученых продемонстрируют разработки по математике и информационным технологиям.

В отборочных соревнованиях приняли участие более 25 тыс. школьников и студентов страны, право на участие в финале завоевали 839 человек из 51 региона. В форуме также участвуют делегации молодых исследователей из Южной Кореи, Китая и Латвии. В делегацию тюменского региона вошли молодые исследователи из областного центра, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ишимского, Сладковского, Юргинского и Упоровского районов.

Ребята занимаются разработками в разных сферах. Например, восьмиклассник тюменской школы № 88 Матвей Данилов автоматизировал процесс выращивания овощных культур; девятиклассник ишимской школы № 8 Александр Симонов разработал дистанционно-управляемого робота для контроля уровня радиации; семиклассник Тюменского президентского кадетского училища Никита Показаньев создал маскировочное дерево-генератор для блокпостов и наблюдательных пунктов военной разведки.

Форум посвящен 185-летию со дня рождения великого русского ученого Дмитрия Менделеева и 150-летию открытия периодического закона. Награждение победителей и призеров пройдет во Дворце культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана 22 марта.