Дороги Тюмени и Тюменского района стали безопаснее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

173 аварийно-опасных участка ликвидировано на дорогах Тюмени и Тюменского района в течение двух последних лет. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По словам Андрея Чистякова, эти работы выполнены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"По каждому из этих аварийно-опасных участков мы разрабатывали специальные мероприятия, каждый рассматривали в отдельности, по каждому анализировали причину возникновения ДТП, и подбирали мероприятия, которые позволят их ликвидировать", - пояснил он.

Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началась в 2017 году. Тюменская агломерация, в которую вошли город Тюмень и Тюменский район, стала одной из 38 крупнейших агломераций в 36 субъектах Российской Федерации.

"За время работы проекта отремонтировано около 400 километров тюменских дорог, а нормативное состояние превысило 80%", - отметил Андрей Чистяков.

Борис Олейник